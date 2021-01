Petecão declara apoio a Rodrigo Pacheco para presidência do Senado

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participa diretamente da articulação política para a formação da próxima Mesa Diretora do Senado Federal. O parlamentar acreano, atual Primeiro-Secretário da Casa, apoia a eleição do parlamentar mineiro, Rodrigo Pacheco (DEM), para a presidência do Senado Federal, e do senador tocantinense Irajá (PSD), para sucedê-lo na Primeira-Secretaria. Os três senadores se reuniram, nesta terça-feira (26), em Brasília, no gabinete de Petecão.

De acordo Petecão, o senador Rodrigo Pacheco é um político aberto ao diálogo e sensível às pautas relevantes ao país. “Temos a esperança de que o senador Pacheco leve à presidência do Senado a independência e seriedade que sempre mostrou ao longo de sua trajetória”, disse Petecão.

