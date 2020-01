Perigo: Em Sena, morador é atingido no pescoço por linha de cerol

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O trabalhador autônomo Almiro Batista, conhecido popularmente como “Marrom”, residente no Bairro da Vitória, em Sena Madureira, sofreu ferimentos no pescoço nesta quinta-feira, 02, provocados por uma linha de cerol.

Conforme o apurado por nossa reportagem, ele retornava pra casa pilotando uma motocicleta quando sofreu o acidente. “Quando cheguei nas proximidades da escola Messias Rodrigues uma linha de pipa com cerol cruzou na minha frente e não tive como desviar. Deus me deu um livramento muito grande porque não cortou a minha veia, mas ficou um estrago feio. Essas pessoas que soltam pipas tem que ter mais consciência. Por pouco não perdi a vida ontem”, comentou.

“Marrom” disse também que não ia em alta velocidade, razão pela qual o corte não foi tão profundo. “Se estivesse indo rápido com certeza não estaria aqui pra contar a história. Fica esse alerta à comunidade”, frisou.

Nesta época do ano é bastante comum verificar pessoas soltando pipas nas Ruas de Sena Madureira. Com a meta de ‘cortar’ o papagaio de outras pessoas, eles utilizam o cerol na linha, que é uma mistura de vidro com cola. Dessa forma, o perigo é constante para quem trafega nas Ruas. é por isso que a comunidade pede providências por parte do setor competente.

