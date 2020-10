PC e PM apreendem acusado de assassinato no Bairro Cristo Libertador, em Sena

Redação Senaonline.net

Um trabalho conjunto desenvolvido por policiais Civis e Militares resultou na apreensão de um menor de idade que figura como um dos autores da morte de Carlos Henrique, ocorrida no Bairro Cristo Libertador. O acusado tem 17 anos de idade e foi localizado no Bairro da Vitória.

A investigação sobre o caso continua, já que a Polícia tenta prender o outro envolvido no crime.

Carlos Henrique foi morto neste mês quando se encontrava nas proximidades de um lanche, no Bairro Cristo Libertador. Ele foi atingido por dois disparos. Ainda chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

