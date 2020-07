Passa reto, em quem você não votaria para prefeito de Sena Madureira. Confira os nomes

Diferente dos outros portais de notícias que fazem enquetes com poucos resultados, o senaonline.net quer saber através do seu comentário abaixo da matéria, em quem você não votaria para prefeito nestas eleições no município de Sena Madureira. Queremos sua opinião nos comentários.

A justificativa desse método é porque quando se faz uma enquete online o resultado não condiz com a realidade, tendo em vista que para uma única pessoa votar centenas de vezes é só adiantar o calendário e o horário do seu computador, já nos comentários não, só registra o IP do seu computador uma única vez.

Vamos para os nomes praticamente definidos a disputarem a prefeitura de Sena Madureira. Entenda o conteúdo da matéria. Em quem você não votaria.

01- Toinha Vieira

2- Mazinho Serafim

3- Josandro Cavalcante

4- Zenil Chaves

5- Gerlem Diniz

6- Charlene Lima

7- Elder Teixeira

Seu voto será justificado e contabilizado através do seu comentário lembrando que não é pesquisa apenas uma avaliação momentânea .

Ronaldo Duarte

