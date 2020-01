Para definir vagas de alunos, sorteios serão realizados amanhã nas escolas Dom Júlio, Fontenele e Instituto

Por: Edinaldo Gomes

A Secretaria Estadual de Educação, através de seu Núcleo em Sena Madureira, confirmou para esta sexta-feira, 10, a realização dos sorteios que irão definir as vagas dos alunos nas escolas Dom Júlio Mattioli, Fontenele de Castro e Instituto Santa Juliana.

Ao longo desta semana foi realizada a pré-matrícula dos alunos que irão ingressar no 6º ano do ensino fundamental e no 9º ano do ensino médio. Os sorteios definirão não somente as vagas, mas também o turno em que o aluno irá estudar.

De acordo com a professora Irlane Diniz, Coordenadora do Núcleo da SEE, em Sena Madureira, a decisão de realizar o sorteio se deu em comum acordo com os gestores das escolas. “Em anos anteriores notamos que os pais passaram a noite inteira na fila para matricular o filho. A meta é acabar com esse transtorno, por isso, fizemos a pré-matrícula e iremos realizar o sorteio para definir as vagas”, comentou. Ela acrescentou também que todos os estudantes terão vaga garantida, porém, não dá pra colocar todos em uma única escola. Há pelo menos cinco escolas da rede estadual na área urbana de Sena Madureira, porém, o que se viu nos últimos anos é que a maior procura por vagas se deu nessas três escolas que irão promover os sorteios. Por sua vez, tais unidades de ensino não conseguem atender toda a demanda. Horário dos sorteios Escola Fontenele de Castro: 8 horas da manhã Escola de Ensino Médio DOm Júlio Mattioli: 9 horas da manhã Escola Instituto Santa Juliana: 15 horas O processo de rematrículas e matrículas novas também está sendo feito nas escolas Assis Vasconcelos, Raimundo Magalhães, Charles Santos e Comunitária II. Alunos com algum tipo de deficiência tem a vaga garantida na escola que optar, para tanto é preciso comprovar a deficiência por meio de laudo médico. A previsão do Estado é que as aulas comecem no dia 10 de fevereiro.

