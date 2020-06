Pane na captação do Depasa compromete o abastecimento de água em Sena; Equipe técnica de Rio Branco é acionada

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

O Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (Depasa), de Sena Madureira, informou na tarde desta sexta-feira (26), que o abastecimento de água nos Bairros está comprometido. Houve um problema na captação de água do rio Iaco, reduzindo em 60% o fornecimento de água tratada em Sena Madureira.

De acordo com Francisco dos Santos, representante do Depasa em Sena, com a vazante do rio Iaco nesta época do ano é preciso fazer várias adaptações. “Dessa vez, a captação sugou um pedaço de madeira e não está funcionando em sua totalidade. É preciso abrir a captação e realizar os reparos necessários”, destacou.

Dada a necessidade, uma equipe técnica de Rio Branco foi acionada para tomar as providências cabíveis, porém, ainda não se sabe ao certo quando o sistema voltará a funcionar em sua plenitude. “Sabemos que nesse período de verão a água se torna imprescindível mais ainda, por isso, estamos nos esforçando para normalizar o abastecimento o quanto antes”, finalizou.

Deixe seu comentário

comentários