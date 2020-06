Pai acusado de estuprar três filhas é preso pela polícia

Sandra Assunção As polícias Civil e Militar prenderam na noite desta quarta-feira, 10, no Ramal do Havaí, em Rodrigues Alves, O.C., 39 anos, conhecido por Liu, acusado de estuprar as 3 filhas, de 11, 12 e 18 anos.

O delegado José Obetânio disse que tão logo que recebeu a denúncia, os policiais foram ao local conseguindo prender o homem às 22h30. Ele também é investigado por possível envolvimento com o tráfico.

Liu está na delegacia de Cruzeiro do Sul e será encaminhado ao Complexo Penitenciário Manoel Neri.

As garotas foram levadas para Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os exames de conjunção carnal.

A filha mais velha, de 18 anos, confirmou os abusos sexuais e a violência doméstica que elas eram submetidas pelo pai. A jovem tem um filho que provavelmente é filho de Liu, o pai dela.

O delegado Obetânio afirma que: “A filha mais velha contou que todas sofrem abuso sexual e apanham muito do pai. A comunidade local acredita que além do estupro das filhas ele tenha envolvimento com o tráfico. A família não morava há muito tempo no local”.

