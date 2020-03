Padre senamadureirense lança clipe e participa de programa em emissora nacional

Everton -Contil

O padre senamadureirense Denis-Ricard lançou nesta semana o seu mais novo clipe, com o título “Quebra-me”, do seu primeiro CD gravado, que recebeu o mesmo nome da canção.

O religioso artista vem sendo acompanhado por milhares de internautas no YouTube, com acessos e comentários de elogio ao seu trabalho com a fé praticada na Santa Missa e no universo musical.

“Convido você a viver uma experiência linda na casa do Oleiro! A música “Quebra-me” intitula meu primeiro CD disponível nas plataformas digitais, espero que possa cantar, e rezar ao som dessa canção”, disse Denis-Ricard ao apresentar a canção.

Na semana passada, o sacerdote fez uma apresentação na TV Rede Vida, que é um canal nacional para católicos.

