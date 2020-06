Ossada humana é encontrada por trabalhador durante roçagem

Uma ossada humana foi encontrada, nesta terça-feira (2), no quilômetro 8 do Ramal da Usina, no bairro do Belo Jardim 3, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que a polícia foi acionada pelo dono do local onde a ossada foi achada. O homem relatou à polícia que tinha comprado recentemente a propriedade e que tinha contratado um serviço roçagem para o local.

Quando o trabalhador fazia a limpeza do terreno, acabou encontrando a ossada humana. Ao lado do corpo, foi encontrado ainda uma calça e uma bolsa.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2ºBPM), major Edvan Rogério, que atendeu a ocorrência, disse que existe a suspeita da ossada ser de um homem de 36 anos que está desaparecido na região do Segundo Distrito.

“Mas, é só uma suspeita mesmo, não temos nem como informar o nome, porque só após o exame de DNA é que teremos essa confirmação”, disse.

O local foi isolado para perícia e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do cadáver e levar até a sede do órgão para os procedimentos cabíveis de exames na tentativa de identificar.

