Gehlen Diniz reivindica instalação de leitos com ventiladores mecânicos no Hospital de Sena

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) ingressou nesta semana com um pedido junto ao secretário estadual de saúde, Alisson Bestene, para que sejam instalados, em caráter de urgência, dois leitos com ventiladores mecânicos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

A preocupação do parlamentar diz respeito ao Coronavírus que tem afetado moradores em Rio Branco e em cidades do interior do Estado como, por exemplo, Acrelância e Porto Acre. “Recebi essa demanda da população de Sena Madureira e fiz o pedido ao secretário Alisson Bestene que se prontificou em atender o pedido. Precisamos desse suporte. Sabemos que até agora Sena Madureira não tem nenhum caso confirmado, porém, se algum paciente chegar com um quadro mais grave no Hospital terá que se transferido para Rio Branco por falta desses equipamentos”, comentou.

Em resposta a Gehlen Diniz, Alisson Bestene disse que o Ministério da Saúde estará designando ao Acre tais equipamentos e que Sena Madureira também será contemplada. “Estamos sim com esse planejamento de encaminhar dois leitos para Sena Madureira e aguardamos somente a chegada dos leitos por parte do Ministério da Saúde. Mas, diante do seu pedido, deputado, vamos dar o suporte necessário para Sena Madureira”, confirmou.

Na ótica do deputado Gehlen Diniz, o momento é de muita preocupação, contudo, com as medidas adotadas pelo governo e pela própria população, ele acredita que será possível vencer essa batalha. “Estamos diante de um problema que afeta toda a população. O que defendemos no momento é o isolamento social. Vamos vencer essa luta”, finalizou.

