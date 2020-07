Operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Penal e PM apreendem arma de fogo no Bairro Centro

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação integrada mais Polícia Civil e Polícia Penal conseguiu apreender uma arma de fogo, no Bairro Centro.

A ação integrada contou com inúmeros operadores de segurança pública das políciais civil, penal e militar e teve por objetivo fiscalizar os reclusos do monitoramento eletrônico.

A operação se estendeu ao longo dos Bairros Eugênio Augusto Areal, Centro e Cafezal,

A integração do sistema de justiça com apoio do Ministério Público e Poder Judiciário tem sido fundamental para redução da criminalidade.

Assessoria do 8° BPM

Deixe seu comentário

comentários