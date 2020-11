OPERAÇÃO HÓRUS – ACRE

Em cumprimento a operação Hórus no Acre, a Polícia Militar do Estado do Acre por meio do Batalhão de Operações Especiais através da Companhia ROTAM, Cia de Policiamento com Cães em ações integradas com 8* BPM e Polícia Civil do município de Sena Madureira desencadearam operações em conjunto com objetivo de desarticular ações de lideranças de facções criminosas naquele município. Para tanto foi dado cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão e mandados de prisões tendo como alvos lideranças locais de facções.

As ações integradas resultaram na prisão de 5 (cinco) criminosos 2 (dois) em cumprimento de mandados e 3 (três) presos em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma sendo também apreendidos um revólver calibre .38 e uma porção de material entorpecente mais outros insumos caractertiscos do crime de traficância. Os criminosos presos e os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia regional de Sena Madureira.

Apreensão:

Um revólver calibre .38 com duas munições calibre .38 intactas

Uma porção de material entorpecente

Recursos envolvidos na Ocorrência:

Três equipes de Rotam

Uma equipe da CPCaes

Uma equipe do 8* BPM

Uma equipe da Polícia Civil

