Operação em três cidades do AC contra facções criminosas termina com 12 presos

A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de prisão, neste sábado (21), em três cidades do Acre em uma operação contra suspeitos de integrar organização criminosa. As prisões ocorreram em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro.

Dos mandados, seis foram de presos que já estão no sistema prisional do estado, sendo quatro detentos do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, Rio Branco, e outros dois no Presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Além disso, quatro pessoas foram presas nos bairros Calafate, Conquista, Jorge Lavocat e Papouco, na capital acreana e outras duas na cidade de Plácido de Castro.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Inteligência (DI) e teve o apoio da Polícia Penal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Acre (MP-AC).

Entre os presos, estavam três homens considerados chefes de uma organização criminosa. Segundo a polícia, o trio estava em liberdade provisória e coordenava ações criminosas em todo o estado.

Fonte-G1

