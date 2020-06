Operação do MP e PM cumpre 20 mandados judiciais contra organizações criminosas

A Operação Ghidorah, deflagrada pelo Ministério Público (MP-AC) e Polícia Militar do Acre (PM-AC), cumpre 20 mandados judiciais nesta terça-feira (23) em cinco cidades do estado. As ações são coordenadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Os alvos são integrantes de três organizações criminosas que atuam no estado. Dos 20 mandados judiciais, dez mandados são de prisão e dez de busca e apreensão, cumpridos nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Feijó, Tarauacá e Rodrigues Alves, além de um integrante do Mato Grosso do Sul.

Alguns dos alvos estão envolvidos em tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio na Região do Juruá, segundo o MP.

A Operação Guidorah contou com o efetivo de 63 policiais que atuaram junto ao Gaeco. O nome da operação faz referência a uma figura da mitologia japonesa, representada por um dragão de três cabeças, e foi escolhido porque visa atingir o núcleo de três facções aliadas.

Uma coletiva para mais informações está marcada ainda para a manhã desta terça no Comando da PM.

