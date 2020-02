Operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar apreende uma carabina de uso restrito e quantidade expressiva de munição no Bairro Bom Sucesso.

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em operação conjunta com a Polícia Civil apreendeu uma arma de fogo tipo cal. 30 e 54 munições do mesmo cal.

Na ocasião, os militares e civis realizaram o cumprimento de uma busca domiciliar, no bairro bom sucesso, na residência de um suspeito e apreenderam os ilícitos supremacionados.