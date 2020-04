A Polícia Militar, por meio do do 8° BPM, CPO II em operação conjunta conseguiu apreender entorpecente no Bairro Ana Vieira.

Na ocasião, os militares e civis levantaram a informação e conseguiram localizar o ilícito.

Após isso, o material foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM

