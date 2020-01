Operação conjunta entre Polícia Civil e Militar prende três suspeitos e realizam uma prisão em flagrante

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II em ação conjunta com a Polícia Civil de Sena Madureira efetuou a prisão de três suspeitos e uma mulher em flagrantes no decorrer da Operação Sinapse.

A prisão dos suspeitos ocorreu em razão de mandados de prisões em aberto e da mulher pelo crime de tráfico de droga.