Oficiais de Justiça do Acre cobram posicionamento do TJAC

O Sindicato dos Oficiais de Justiça do Acre (SINDOJUS-AC) fez um Ato de manifestação por melhores condições de trabalho, na manhã da última sexta-feira (27), em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. O Ato denominado de “Oficiais sem Justiça”, contou com a participação de cerca de 64 Oficiais de Justiça de vários municípios do Acre e teve também o apoio nacional da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil (AFOJEBRA) e de demais Sindicatos do Brasil.

O Diretor Financeiro do SINDOJUS-AC, James Nascimento, conta que há mais de 10 anos, os Oficiais de Justiça estão tentando acabar com esse sistema de remuneração, pois indenização, não é salário, ele conta também que durante a pandemia do novo coronavírus foram altamente impactados, pois o número de mandados foi diminuído consideravelmente, por conta dos atos virtuais, contou o Oficial. O Ato também reivindica o direito a férias, Gratificação de Atividade Externa (GAE) e aposentadoria.

Os Oficiais de Justiça do Acre, cobram uma resposta do Tribunal de Justiça do Estado, e apostam toda esperança na Desembargadora Waldirene Cordeiro, para que algo seja resolvido e afirmam que se nada for resolvido, os Atos de manifestação continuarão.

Enviamos uma solicitação de posicionamento do Tribunal de Justiça do Acre, e aguardamos uma resposta.

Texto: Tayná Almeida