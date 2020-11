O Sentimento é de gratidão, obrigado Sena Madureira

Meus amigos, venho através deste site de notícias para agradecer a todas as pessoas que mais uma vez acreditaram nas minhas propostas e reconheceram meu trabalho realizado durante meu primeiro mandato. É com sentimento de gratidão que eu agradeço os 664 votos depositados nas urnas, me dando novamente a oportunidade de continuar trabalhando a favor da minha comunidade. Prometo mais uma vez horar todos os votos, lutando ao lado do Prefeito Mazinho Serafim para melhorar a qualidade de vida da população de Sena Madureira. Finalizo agradecendo em especial a minha família e também a minha equipe de campanha. Fica ainda um agradecimento especial ao prefeito Mazinho Serafim e toda sua equipe pelo apoio e confiança. Um forte abraço.

Da: Vereadora Ivoneide Bernardino

