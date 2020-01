Novos Gestores escolares serão empossados na próxima segunda-feira, em Sena

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Eleitos no ano passado através de votos dos alunos, funcionários, pais ou responsáveis, os novos Gestores das escolas estaduais de Sena Madureira serão empossados na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro. O evento ocorrerá no auditório da Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli a partir das 8 horas da manhã.

De acordo com a professora Irlane Diniz, coordenadora da SEE em Sena Madureira, trata-se de um momento ímpar para a Educação bem como para os Gestores eleitos que, a partir de agora, assumem novos desafios. “Inicialmente queremos agradecer a todos os Gestores que cumpriram seus mandatos e ao mesmo tempo desejamos boa sorte aos novos gestores. O Governo do Estado atuará como parceiro de todos eles”, comentou.

Após as Eleições, o quadro de Gestores ficou assim: Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli: Irlan Sampaio (reeleito) Escola Instituto Santa Juliana: Professor Chardes Bispo Escola Raimundo Magalhães: Professora Gessi Matos Escola Fontenele de Castro: Jaidê Costa (reeleita) Escola Assis Vasconcelos: Professora Vanuza Escola Charles Santos: Professor Francisco do Pólo Escola Comunitária II: Professor Elizeu Freire O mandato é correspondente a quatro anos.

