Nota de Esclarecimento Sobre a Operação da Polícia Federal na Prefeitura

Em primeiro lugar, quero elogiar o trabalho realizado pela Polícia Federal (PF), pela forma respeitosa e educada que tiveram hoje, sexta-feira (05), para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão de documentos na sede da prefeitura de Sena Madureira.

Essa operação teve como objeto esclarecer e efetuar o levantamento de pagamentos com aquisição de medicamentos com verbas do SUS de 2016 até a presente data. Esclareço nesse momento que esse tipo de operação sempre será recebida com tranquilidade, visto que a Polícia Federal, estar realizando o seu papel de polícia judiciária federal, conforme o nosso ordenamento jurídico brasileiro.

Quero nessa oportunidade, dizer para a população de Sena Madureira e, em especial para os que desejam e apostam no quanto pior melhor, que nada tenho a esconder e a temer, prova disso é que mesmo sendo ponto facultativo, disponibilizei e autorizei todos os secretários e servidores que teem pertinência com os documentos solicitados para prestar os esclarecimentos e informações necessárias. Destaco, ainda, que dentre aqueles que determinei tal acompanhamento encontrava-se o secretário de administração e finanças, procurador do município, secretário de controle interno, diretora financeira e secretária chefe de gabinete.

Assim, diante do exposto, coloco-me a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, visto que a gestão compromisso com o povo é pautada na legalidade e na transparência.

Atenciosamente, Osmar Serafim de Andrade – Mazinho Serafim,

prefeito de Sena Madureira..

Deixe seu comentário

comentários