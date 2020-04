Na manhã desta segunda-feira (27) o governador Gladson Cameli (Progressistas) promoveu mudanças em sua gestão. Uma delas foi Normando Sales, que deixa de exercer o cargo de conselheiro político no departamento da Secretaria de Estado da Casa Civil.

A mudança ocorreu via Diário Oficial do Estado (DOE). Sales agora vai exercer o cargo de diretor na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE).

O decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Deixe seu comentário

comentários