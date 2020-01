No recesso, Gehlen Diniz visita comunidades do rio Iaco: “Não fujo das minhas raízes”, comenta

Da Redação

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), está aproveitando o recesso parlamentar da Assembleia para visitar comunidades da zona rural de Sena Madureira e acompanhar a viva-voz as demandas dos moradores.

Neste fim de semana, acompanhado de seu colega de parlamento – o deputado Wendy Lima, Gehlen esteve no seringal Baturité, localizado no alto rio Iaco, onde participou de um evento organizado por Agno Diniz. Moradores do Baturité e de comunidades vizinhas compareceram em grande número, perfazendo mais de mil pessoas.

Nascido no seringal sacado, rio Iaco, Gehlen Diniz afirma que é sempre gratificante voltar às suas origens. “É sempre um momento de muita alegria poder voltar às minhas raízes, rever meus amigos e também ouvir as demandas dos moradores. Antes de chegar ao Baturité, visitamos outras comunidades. Agradeço ao deputado Wendy Lima que esteve conosco nessa viagem bem como à minha equipe toda. Também faço um agradecimento ao Agno Diniz que promoveu um grandioso evento em sua propriedade e transcorreu tudo dentro da normalidade, um evento com mais de mil pessoas”, comentou.

O parlamentar adiantou que estará visitando outros rios da nossa região. “Aqui no rio Iaco sou muito bem recebido. Fui o deputado mais bem votado na comunidade Recife. Dentro em breve, estaremos percorrendo outros rios. Não me escondo, não troco o número do meu telefone, continuo sendo essa pessoa humildade, lutando por dias melhores para o nosso povo. Tenho muito orgulho de ter nascido na zona rural”, completou.

A convite do vereador Jacamin, Gehlen deverá participar nos próximos dias de outro evento no rio Iaco, dessa vez na comunidade Palmeira, localizada há poucas horas do porto de Sena.

Deixe seu comentário

comentários