No presídio de Sena, policiais penais apreendem vários tabletes de maconha em pacote de biscoito

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

Policiais penais que atuam no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, realizaram na manhã desta quinta-feira (25), a apreensão de vários tabletes de maconha que iriam parar nas mãos dos reeducandos. A droga estava escondida dentro de um pacote de biscoito que, por sinal, estava lacrado.

Segundo informações, a estratégia de repassar o entorpecente só não deu certo porque os policiais passaram o pacote de biscoito pelo aparelho de raio X que detectou o produto ilícito.

Um morador que figura como visitante foi identificado como autor do delito e irá responder pelo ato. Como uma das consequências, o mesmo terá a carteira de visitante suspensa.

Ao longo da semana, a direção do presídio especifica os dias em que os familiares podem levar alimentos para os reeducandos. Alguns se aproveitam da ocasião para tentar driblar a fiscalização e entrar com drogas no presídio, mas as tentativas não tem dado certo ultimamente.