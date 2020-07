No presídio de Sena, 19 reeducandos e 44 policiais penais já testaram positivo para a Covid-19

Edinaldo Gomes, da Redação do Jornal Difusora

Um levantamento divulgado nesta semana pela Direção do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, apontou que até o presente momento 19 reeducandos já testaram positivo para a Covid-19. O número é um dos maiores do Estado.

Seguindo as orientações da área da saúde, a direção da unidade vem adotando todas as medidas no sentido de manter os detentos isolados e recebendo o tratamento devido. “Tínhamos 16 reeducandos infectados e ontem mais três testaram positivo. Todos os que apresentam sintomas da doença são submetidos ao teste, conforme orientação da saúde prisional”, comentou Dênis Araújo, diretor do presídio.

A Covid-19 também já atingiu até agora 44 policiais penais, sendo que 26 estão afastados de suas funções.

