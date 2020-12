No Eugênio Areal: Prefeitura realiza trabalho de pavimentação em tijolos na Travessa Maria Francisca

Por Ricardo Amaral A prefeitura municipal concluiu o trabalho de pavimentação em tijolos da Travessa Maria Francisca, localizada no bairro Eugênio Areal – Conhecida Invasão da Xiburema. Com isso, mais uma Rua foi revitalizada e entregue à comunidade, contemplando os moradores que residem no local, o qual enfrentavam vários problemas e má trafegabilidade principalmente no período invernoso.

A pavimentação é fruto de convênio adquirido pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), com recursos destinados pela deputada federal Jéssica Sales (MDB/AC), que tem sido uma grande parceira da atual gestão municipal ao longo desses quatro anos de administração. Com investimentos financeiros em várias áreas do município, desde a saúde à infraestrutura.

Vale destacar o trabalho de suma importância da Secretaria de Planejamento e da Comissão de Processo Licitatório (CPL) que tem um papel conjunto, tratando de todos os trâmites legais para a liberação dos recursos, e do processo de licitação para definir a empresa responsável pelo serviço.

Em contra partida, a prefeitura municipal realizou o trabalho de terraplanagem, através da secretaria de obras, deixando a rua supracitada e apta para receber a tão sonhada camada de tijolos. Um verdadeiro trabalho em equipe, cujo maior beneficiada é a população do município. Dia após dia a gestão municipal vai investindo cada vez mais em obras de infraestrutura em Sena Madureira.

A próxima via a ser contemplada é a Travessa “Cupuaçu”, também localizado no bairro Eugênio Areal. O início da pavimentação está previsto para iniciar nesta segunda-feira (07). Mesmo com a chegada do período invernoso, a gestão municipal segue trabalhando em pontos distintos da cidade, á exemplo da estrada Juruá, que também receberá pavimentação asfáltica nos próximos dias, e a continuação da pavimentação na rua olho d´água, após a substituição da antiga ponte que estava deteriorada, por dutos de 1000.

Deixe seu comentário

comentários