No Acre, Partido DEMOCRATAS sai fortalecido da eleição municipal de 2020

O resultado do primeiro turno das eleições municipais do último domingo, 15, mostram que o Democratas foi um dos partidos que mais cresceu, proporcionalmente, em todo o país e no Acre a situação não é diferente.

Aqui o partido passa a contar com a prefeitura de Capixaba, que a partir de janeiro será comandada por Manoel Maia, 18 vereadores, incluindo Francisco Piaba em Rio Branco e Elvis Dany, o mais votado em Sena Madureira, além de diretórios organizados e estruturados em 17 municípios.

O deputado federal Alan Rick, principal liderança do partido no Estado, destaca que esse crescimento é resultado de muito trabalho da atual gestão, que tem a frente o ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano e uma equipe determinada.

“Em 2018, quando assumimos o Democratas, não tínhamos prefeitos eleitos, apenas quatro vereadores e os diretórios nos 22 municípios com dívidas e sem prestações de contas. Dois anos depois a realidade é bem diferente, graças a um árduo trabalho que vem sendo reconhecido pela população do nosso Estado “, destaca Alan Rick.

GRATIDÃO

Logo após o resultado do pleito eleitoral, o parlamentar fez questão de agradecer publicamente aos candidatos que disputaram as eleições de domingo pelo partido, com ênfase aos que não foram eleitos.

“Quero parabenizar nossos amigos candidatos majoritários que combateram o bom combate, com espírito cívico, honestidade e bons projetos, mas que não foram eleitos. Aos nossos candidatos a vereadores em todos os municípios do Acre nosso reconhecimento e gratidão por terem lutado até o fim. Todos já são vencedores por ajudarem a fortalecer a democracia em nosso país”, disse o parlamentar.

