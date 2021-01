Redação

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu na manhã desta segunda-feira (25), 7,74 metros e se encontra bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros.

Ontem o manancial estava em 7,09 metros.

De acordo com Carlos Dávila, representante da Defesa Civil, a situação é tranqüila em Sena Madureira no presente momento. “Graças a Deus não há maiores transtornos no momento atual. Esperamos que continue nesse patamar”, relatou.

