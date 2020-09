Nível das águas do rio Iaco atinge 1,79 metros

Por: Edinaldo Gomes

Com a intensidade do verão amazônico, o nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu na manhã desta sexta-feira (4), 1,79 metros. O atual patamar contrasta com o verificado em meses anteriores. Em janeiro e fevereiro, por exemplo, o nível normalmente ultrapassa a cota de alerta que é de 14 metros.

Num comparativo com o mesmo período do ano passado, a situação em 2020 tem sido menos crítica. No dia 4 de setembro de 2019, o índice estava em 0,88 centímetros. “Apesar da seca, neste ano a situação não está tão alarmante. Mesmo assim, estamos atentos e fazendo o monitoramento diariamente”, comentou Carlos Dávila, coordenador da Defesa Civil.

Por enquanto, o abastecimento de água em Sena Madureira feito pelo Depasa não está comprometido e também não há cogitação de racionamento. O Depasa capta água do rio Iaco que posteriormente é tratada e distribuída para a população.

Deixe seu comentário

comentários