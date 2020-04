Ney Areal e Railton Ramos se filiam no Democratas, de Alan Rick e Jairo Cassiano

Redação Senaonline.net

Terminado o prazo de filiações no último dia 4 de abril, os partidos já estão com seus quadros praticamente prontos para as Eleições deste ano em Sena Madureira. Um deles é o Democratas, comandado pelo deputado federal Alan Rick e por seu presidente estadual Jairo Cassiano.

O DEM estará presente de forma efetiva, com candidatos, em 17 das 22 cidades acreanas.

Em Sena Madureira, o partido já sacramentou uma aliança com o atual prefeito Mazinho que concorrerá à reeleição. Com relação à disputa de vagas para a Câmara Municipal, o Democratas tem uma lista com 26 nomes, entre homens e mulheres, representantes de diversos segmentos da sociedade. Conta também a partir de agora em suas fileiras com os vereadores Ney Areal e Railton Ramos.

Dia 3 deste mês foi a data limite para quem desejava mudar de partido. Ney Areal deixou o PSL, já Railton Ramos saiu do PSB. Os dois devem disputar a reeleição.

A meta do Democratas em Sena Madureira é eleger entre 2 a 3 vereadores neste ano, fato este que se concretizado mostrará a força do partido no vale do Iaco que em 2016 conseguiu preencher apenas uma cadeira na Câmara Municipal.

