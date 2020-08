Nenhum crime foi cometido durante minha gestão diz Tanízio Sá, prefeito de Manuel Urbano

O prefeito do Município de Manuel Urbano Tanizio Sá, entrou em contato com a nossa reportagem para dizer que não teme pelo registro de sua candidatura à reeleição. Segundo ele, nunca cometeu nenhum crime de responsabilidade fiscal ou qualquer outro. Confira as palavras do prefeito ditas à nossa reportagem hoje pela manhã.

Eu não tenho nenhum processo de cassação, nenhum processo de condenação na justiça. Não tenho nenhum procedimento aberto pelo Ministério Público até hoje, e nem pela Justiça Federal. Em relação ao Tribunal de Contas, eles estão fazendo a parte deles. Infelizmente todas as contas que ultrapassam o limite de 54% são condenados a pagar multas.

Em 2017 e 2018, quando eu entrei na prefeitura tive que me adequar, foi um sofrimento. Tive que demitir alguns servidores, porém, agora estou dentro do limite. Hoje estou com 48% dentro da lei de responsabilidade fiscal. Tive que diminuir também a quantidade de secretários nomeados, hoje eu só tenho 6 nomeações, tendo em vista, que tenho consciência do que diz a lei.

Acho que o crime que provavelmente cometi foi esse em relação às demissões para adequação da lei de responsabilidade fiscal. O tribunal infelizmente tem que incluir na lista. Quero ressaltar ainda, que todas as minhas prestações de contas estão para ser julgadas ainda, ou seja, não tenho nenhuma condenação contra mim.

Trabalho de forma correta para que o povo seja beneficiado, já as multas estão contabilizadas lá no tribunal, eu não posso pagar por uma dívida que não aconteceu na minha gestão, e já entrei com o pedido de reconsideração, isto porque estou dentro dos limites de gastos e não tenho medo.

Sei que meu registro será homologado, finalizou o prefeito Tanízio Sá.

Ronaldo Duarte

