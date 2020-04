“Não vai faltar carne em Sena Madureira”, comenta proprietário do Frigo Rios

Por: Edinaldo Gomes

Mesmo diante da pandemia do Coronavírus que vem afetando várias partes do Mundo, o único Frigorífico de Sena Madureira – o Frigo Rios, continua operando, visando manter o abastecimento de carne bovina na cidade.

Em face do momento adverso, a produção de carne foi reduzida, mas de acordo com Ivan Rios, proprietário, todos os esforços estão sendo feitos para não faltar o produto no mercado local. “Em razão desse problema do coronavírus, diminuímos os dias de abates de bovinos até mesmo para preservar nossos funcionários. Agora os abates ocorrem somente três vezes por semana, mesmo assim, se Deus quiser não vai faltar carne”, comentou.

Ivan Rios confirmou uma queda no consumo na ordem de 30%. “Temos notado queda no consumo até mesmo por conta da crise, mas esperamos em Deus que tudo isso vai passar”, salientou.

Conforme estabelecido no Decreto do Governo do Estado, os açougues estão abertos diariamente em Sena Madureira.

