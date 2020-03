“Não há caso confirmado do Coronavírus em Sena Madureira”, informa Diretor do Hospital

Por: Edinaldo Gomes

O Diretor-geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, Elvis Danny, informou no começo da tarde de hoje que não caso confirmado do Coronavírus no município.

Nesta terça-feira (17), um áudio circulou em grupos de watsap, onde um morador repassava a informação de que teria uma pessoa com o Coronavírus no Hospital João Câncio Fernandes. “Sabemos que o momento é delicado, mas queremos tranquilizar a nossa população de que não temos nenhum caso confirmado em Sena Madureira, até porque o exame para a detecção é feito somente em Rio Branco. Estamos atentos, mas, repito, não há nenhum caso em Sena”, destacou.

Profissionais do Hospital passaram a utilizar máscaras nos últimos como forma de proteção. “O fato dos nossos servidores estarem usando máscaras não significa que tem alguém infectado em nossa unidade. Essa é uma forma de se precaver”, comentou.

Por enquanto, os três casos registrados no Acre são de pessoas que moram em Rio Branco e que retornaram de viagens recentemente de outros estados.

