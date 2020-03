“Não desejo isso pra ninguém”, diz colono que perdeu a mulher e o filho em acidente, na zona rural de Sena

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O colono José Rosemir da Silva, 37 anos de idade, morador no ramal Favo de Mel, em Sena Madureira, continua desolado. Na noite do último sábado ele perdeu a esposa e seu filho de apenas 7 anos de idade em um acidente ocorrido no próprio ramal.

José Rosemir dirigia uma motocicleta e carregava consigo a esposa Lucilene Gonçalves Nascimento, 35 anos, e mais dois filhos quando, em dado momento, uma árvore foi derrubada pelo vendaval e os atingiu. Lucilene e o filho de sete anos morreram no local. Já o colono e uma bebê de 8 meses conseguiram sobreviver.

Mesmo diante da tragédia, José Rosemir utilizou os microfones da Rádio Difusora nesta terça-feira (24) para agradecer os integrantes do Corpo de Bombeiros que ajudaram no resgate. “Eu quero conhecer os Bombeiros que estiveram lá e dá um abraço neles. Apesar de ter perdido minha esposa e meu filho, sou grato pelo trabalho que eles fizeram, pois o local é de difícil acesso. Agradeço também ás outras pessoas. O que estou passando não desejo pra ninguém”, comentou emocionado.

José Rosemir saiu praticamente ileso do acidente. Já a menina de 8 meses que também sobreviveu foi transferida do Hospital de Sena Madureira para Rio Branco onde permanece internada.

