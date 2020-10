Na zona rural de Sena, homem vai receber dívida e é morto com um tiro de espingarda

Redação Senaonline.net

O trabalhador rural Jorge de Oliveira Souza, 40 anos, residente na região da Gleba São Jorge, em Sena Madureira, foi vítima de assassinato nesta sexta-feira (30). Atingido por um tiro de espingarda, Jorge morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Segundo informações levantadas pela PM, Jorge foi pegar duas galinhas como pagamento de uma dívida. O autor do homicídio teria dito ao mesmo que fosse pegar as galinhas, porém, tratava-se de uma cilada. O criminoso se escondeu no caminho e efetuou o disparo sem dar nenhuma chance de defesa à vítima.

Após consumar os fatos, o homicida ainda ameaçou a família da vítima que precisou ficar trancada em casa aguardando a chegada da Polícia.

Os policias estiveram no local, mas não conseguiram prender o acusado em virtude do mesmo ter se embrenhado na mata.

O corpo de Jorge de Oliveira Souza foi encaminhado para o IML para os procedimentos de praxe.

Deixe seu comentário

comentários