Na estrada de Sena, PM e PC apreendem mais de 3 quilos de cocaína

Edinaldo Gomes, com informações do 8° BPM

Uma ação em parceria deflagrada pelas Polícias Militar e Civil de Sena Madureira teve como resultado a maior apreensão de drogas deste ano na regional Purus. A ocorrência se deu na BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

Na ocasião do flagrante, os policiais estavam com uma barreira instalada quando pararam um táxi. Dentro do veículo foram encontrados 05 vasos contendo 165 pacotes de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. Os 165 pacotes totalizaram aproximadamente 3 quilos e 200 gramas.

De acordo com a assessoria da PM, o trabalho foi exitoso graças a levantamento de informações das inteligências tanto da PM quanto da Polícia Civil.

Um suspeito foi preso em flagrante como sendo o possível proprietário da farta quantidade de entorpecente.

