Mundo cão: Dois são baleados no Bairro da Vitória, em Sena Madureira

Uma dupla tentativa de assassinato foi registrada no final da manhã desta sexta-feira (25), no Bairro da Vitória, em Sena Madureira. Dois adolescentes, sendo um do sexo masculino e outro do feminino, foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Uma equipe da Polícia Militar comandada pelo Tenente Fábio Diniz foi acionada e já conseguiu prender parte dos envolvidos na ação criminosa. Os demais estão sendo procurados.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o PS do Hospital João Câncio Fernandes para os atendimentos devidos.

A motivação da dupla tentativa de morte ainda está sendo apurada pela Polícia.

