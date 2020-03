Mulher é flagrada tentando entrar com drogas no presídio de Sena para o filho

Redação Senaonline.net

Uma mulher foi presa em flagrante nesse último final de semana tentando ingressar com drogas, do tipo maconha, no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

De acordo com a Polícia penal, ela iria visitar o filho para quem pretendia entregar o entorpecente que estava escondido em suas partes íntimas.

Conforme relatório da Polícia Penal, por volta das 9:30 horas da manhã, as policiais penais identificaram, por meio de imagens do aparelho Body Scan, um volume anormal na visitante. Diante da suspeita, a mesma foi conduzida a uma sala reservada, onde argumentou, de início, que estava defecada e que queria ir ao banheiro. A Policial Penal não acreditou nessa versão e mostrou as imagens para a mulher que resolveu entregar o produto.

Ao todo, foram apreendidas 100 gramas de maconha que estavam escondidas em suas partes íntimas, em um absorvente.

Por infringir a LEP (Lei de Execuções Penais), a mulher terá a carteira de visitante suspensa enquanto que seu filho que está preso foi levado para a sala de sanção disciplinar.

Deixe seu comentário

comentários