Mulher de 52 anos  é morta a tiros durante assalto

A mulher estava em casa junto com outras duas pessoas quando foi surpreendida pelos criminosos que invadiram o local e anunciaram o assalto. Em seguida, após pegarem os celulares das vítimas, eles atiraram contra Dayse, que foi atingida por três disparos.

Após a ação, os criminosos fugiram do local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada mas, ao chegar na casa, a mulher já estava sem vida. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos dos peritos.

Ainda segundo a polícia, a filha da vítima relatou que a mãe estava sendo ameaçada pelo companheiro, que está preso. No local, os populares não repassaram informações que pudessem ajudar na identificação dos autores. Foram feitas buscas na região, mas ninguém foi preso.

O corpo de Dayse foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O G1 tentou contato com o delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para saber sobre as investigações e se já há uma suspeita do que possa ter motivado o crime, mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem.

G1

Deixe seu comentário

comentários