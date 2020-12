MUDANÇA: No presídio de Sena, 68 reeducandos já estão no Bloco da Bênção após saírem de facções

Por: Edinaldo Gomes

O Projeto “Salvando vidas”, implantado no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, vem atingindo com o transcorrer do tempo um resultado satisfatório. Até a presente data, 68 reeducandos que figuravam em facções criminosas resolveram abandonar esse mundo sombrio e aderir a iniciativa.

Como comprovação, eles gravaram vídeos anunciando publicamente suas decisões e, a partir de então, se encontram no chamado “Bloco da Bênção”, um espaço reservado para aqueles que optaram por mudar de vida. Nesse bloco, os reeducandos são acompanhados por uma equipe do presídio. A meta é detectar se os mesmos estão realmente seguindo as normas estabelecidas.

De acordo com Edinei Siqueira, Diretor do presídio de Sena, no começo deste ano o bloco da bênção contava com 18 apenados, número este que aumentou significativamente. “Neste ano tivemos muito trabalho, mas também muitas conquistas. A maior delas foi a inclusão de reeducandos no bloco da bênção. Quando assumimos no início do ano, o bloco contava com 18 reeducandos. Hoje são 68. Pra nós, isso é muito gratificante. Esse é o trabalho de ressocialização que vem ocorrendo na unidade”, ressaltou.

O trabalho religioso imprimido no presídio, com a realização de cultos tem sido determinante para que os detentos se desliguem das facções e passem a trilhar o caminho de Deus.

O Projeto “Salvando vidas” também conta com o apoio do juiz de direito Fábio Farias, da comarca de Sena Madureira.

Recentemente, com o apoio do Judiciário e do Iapen foi criada mais uma ala do bloco da bênção para atender os novos convertidos.

