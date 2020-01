Mudança: Jairo Cassiano oficializa saída da Direção do Hospital João Câncio Fernandes

Da Redação

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, não é mais o Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes.

Na manhã desta quinta-feira, 16, ele se reuniu com os servidores para anunciar oficialmente o seu desligamento da unidade. Entretanto, Cassiano continuará fazendo parte do governo Gladson Cameli, já que irá assumir outra função na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), mediante indicação do deputado federal Alan Rick, seu padrinho político.

A Direção do Hospital ficará com Elvys Danny, natural de Sena Madureira, e funcionário de carreira da referida unidade. Anteriormente, Elvys exercia a função de Diretor administrativo, sendo de total confiança de Jairo e Alan Rick.

Em entrevista à imprensa nesta manhã, Jairo Cassiano fez um agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao deputado Alan Rick pela confiança depositada em sua pessoa. “O Hospital João Câncio Fernandes é a principal unidade de saúde de Sena Madureira. Procuramos trazer para a nossa administração o atendimento humanizado e, gradativamente, estamos conseguindo. Deixo a Direção da unidade com a sensação de dever cumprido. Agradeço a todos os nossos profissionais bem como ao governador Gladson Cameli e ao deputado Alan Rick pela confiança”, comentou.

Dentre os principais avanços na gestão atual está o início das obras de Reforma e Ampliação do Hospital, com recursos de emendas parlamentares de Alan Rick e outros parlamentares e contrapartida do Governo do Estado. “Graças a Deus e ao esforço de muitas pessoas a obra está em andamento. Nos próximos anos, Sena Madureira terá um Hospital de referência na Regional Purus”, destacou.

Em sua nova missão na Sesacre, Jairo tentará destravar vários projetos que resultarão em melhorias para outras unidades de saúde de vários municípios do Acre.

De total confiança do Deputado federal Alan Rick, Jairo Cassiano também é o presidente do Democratas (DEM) no Estado.

