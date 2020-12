MPAC recebe doação de equipamento do WWF-Brasil para fortalecer combate ao desmatamento e queimadas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu na ultima quarta-feira, 16, mais de R$ 70 mil em doações da ONG brasileira WWF-Brasil, materializadas em equipamentos tecnológicos que irão fortalecer o trabalho técnico-científico realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da instituição no combate a queimadas e desmatamento no estado. O material foi recebido pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

“O WWF-Brasil parabeniza a atuação do Ministério Público do Estado do Acre, pelo relevante papel prestado, não só à sociedade acreana, mas para toda a Amazônia. São equipamentos que também irão auxiliar a rede de monitoramento de queimadas”, Disse Rocíl Ruiz, coordenadora de Conservação do WWF-Brasil.

A doação é fruto de articulação do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural e Habitação e Urbanismo (CAOP/MAPHU), coordenado pela procuradora de Justiça Rita de Cássia Nogueira, que esteve presente no ato, assim como os coordenadores do NAT, promotores de Justiça ,Marcela Ozório e Bernardo Albano, e o secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Rodrigo Curti.

“Esses equipamentos irão nos auxiliar a identificar a ocorrência de riscos ou infração ao meio ambiente, em relação as provas da materialidade do crime, um trabalho que, dentro do MPAC, é feito pelo nosso Núcleo de Apoio Técnico, a quem esse aparato tecnológico será imprescindível para combater a criminalidade no estado. Esses equipamentos representam um avanço na nossa atuação”, destacou a coordenadora do CAOP/MAPHU, Rita de Cássia Nogueira.

Esforços da gestão pelo aparelhamento tecnológico

Na ocasião, a procuradora-geral de Justiça destacou os esforços da gestão na busca por recursos extraorçamentários e as conquistas em meio a um ano de desafios. “Essa doação é um presente de natal para o MPAC e a vemos como resultado de nossa busca incessante em prol da melhoria e do avanço da nossa instituição. Agradecemos ao WWF-Brasil por essa doação, que certamente fará toda a diferença ao trabalho que o MPAC realiza através do NAT”, disse a PGJ.

O aparato de equipamentos tecnológicos doados ao MP acreano inclui um Drone, Câmeras digitais, HDs externos, rádios comunicadores, estação de trabalho e monitor, tablets e aparelhos GPS. “Esses equipamentos vão aprimorar o trabalho dos técnicos do NAT permitindo maior agilidade no abrigamento e tratamento das informações, bem como na captação de imagens. O drone, por exemplo, vai nos auxiliar muito chegando a locais nos quais os técnicos não conseguem chegar sem esses aparatos tecnológicos”, disse a coordenadora do NAT, Marcela Ozório.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPA

