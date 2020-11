Motorista de aplicativo reage a tentativa de assalto e mata suspeito em Rio Branco

Um motorista de aplicativo reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito na madrugada deste domingo (8). A ação ocorreu na rua Mangueiral, no Bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco.

O Centro Integrado de Operações em Justiça e Segurança Pública (Ciosp) informou que o suspeito Andercley Lima de Almeida, de 19 anos, junto com um comparsa, usando um simulacro de pistola, tentaram assaltar o motorista que reagiu e efetuou pelo menos quatro disparos.

Almeida foi atingido com um dos disparos no peito e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito. O comparsa dele não foi encontrado.

O Ciosp informou ainda que o motorista de aplicativo também não estava no local no momento que a guarnição chegou. O carro tinha sido deixado no lugar e foi encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O corpo de Almeida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização dos exames cabíveis.

Por Alcinete Gadelha, G1 AC

