Motocicleta furtada em Sena Madureira é recuperada pela PM na Boca do Caeté

Por: Edinaldo Gomes

A Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu recuperar, em tempo recorde, uma motocicleta Yamaha, cor vermelha, que tinha sido furtada. Segundo consta, a ação criminosa se deu por volta do meio-dia, sendo que às 15 horas o veículo foi encontrado e apreendido.

De acordo com a PM, a moto estava na comunidade Boca do Caeté que fica a poucos minutos do centro de Sena Madureira.

Além de recuperá-la e evitar um prejuízo para a vítima, os policiais ainda prenderam o larápio que foi levado para a delegacia. Após os procedimentos de praxe, o mesmo deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes.

Deixe seu comentário

comentários