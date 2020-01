Morador que perdeu vaga em Avião da Cruzeiro completa 80 anos de vida

Por: Edinaldo Gomes

O senamadureirense João Barbosa Filho comemorou no dia 1º deste mês, 80 anos de vida. Para celebrar a data, amigos e familiares promoveram na Igreja Batista Regular um Culto em Ação de Graças, dirigido pelo pastor Macilo Levi.

O evento comemorativo contou com a presença também do pastor Deyson Araújo. Antes da ministração da palavra foi apresentado um vídeo retratando a Biografia de João Barbosa Filho, com imagens da família e de alguns seringais desbravados pelo aniversariante.

Seu Joca como é mais conhecido é detentor de uma história marcante, com fortes raízes na zona rural, onde foi seringueiro, agricultor e também seringalista. Atualmente ele é proprietário do Ponto das panelas, no Bairro do Bosque e lida diariamente com uma grande clientela.

No ano de 1971, seu Joca tinha 31 anos de idade e Deus lhe deu um grande livramento. Pretendendo visitar a sogra em Rio Branco, ele tentou embarcar no avião DC3, da Cruzeiro Linhas Aéreas, mas ao chegar no aeroporto foi informado que não tinha mais vaga. “Eu fiquei muito chateado com aquilo, pois tinha vindo do seringal exclusivamente para ir até Rio Branco ver minha sogra”, contou.

Se tivesse embarcado naquele voo, seu Joca não teria tanta história pra contar. Naquele fatídico dia, o avião caiu na Boca do Caeté pouco tempo depois de decolar e todos os seus ocupantes morreram carbonizados. “Hoje eu vejo que Deus me livrou da morte naquele dia. Foi um dia triste para a nossa população, pois muitas pessoas queridas morreram, entre elas o Bispo Dom Giocundo Maria Grotti”, frisou.

Abraçado pela família e pelos amigos, João Barbosa Filho fez um agradecimento especial. “Agradeço primeiro a Deus por ter alcançado os 80 anos de idade e a todos os meus familiares e amigos pelo carinho. Agradeço, ainda, a minha esposa Meire por estar sempre ao meu lado. O fato é que estou muito feliz com esse momento”, relatou.

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, filho do aniversariante, falou em nome dos demais filhos. “É uma grande dádiva poder contemplar esse momento – os 80 anos do meu querido pai. É um momento de muita emoção para todos nós, só temos a agradecer a todos que compareceram ao culto e tornaram esse dia marcante para o meu pai e todos familiares”, mencionou.

Com suas atenções sempre voltadas para a família, seu joca tem um casamento sólido há décadas. Ele é casado há exatamente 58 anos com a dona Meire.

Biografia

João Barbosa Filho nasceu no dia 01 de janeiro de 1940, no seringal São Bento, rio Purus. Filho de João Evangelista Barbosa e Maria Amélia Mendes Barbosa.

Vem de uma família de 10 irmãos, sendo eles: Constância Barbosa, Antônio Barbosa, Armando e Maria Barbosa, Pedro Barbosa e Jeová Barbosa, irmã Barbosa, apenas três irmãos estão vivos: Luiz Barbosa, Manoel e Francisco Barbosa.

Viveu toda a sua infância no seringal São Bento, rio Purus e aos 21 anos de idade conheceu a sua amada Meire Cassiano, com quem é casado há 58 anos. Depois de alguns anos no rio Purus, o casal mudou-se para o seringal Bela Vista, no rio Caeté, onde constituiu uma família com cinco filhos: Maria das Graças, José Carlos, James, Josety (jóia) e Jairo Cassiano. Nesta localidade, cortou seringa, foi agricultor e, por fim, seringalista.

Em 1992, mudou-se para a zona urbana de Sena Madureira, onde trabalhou como funcionário público na Sanacre por 5 anos. Ao fim de sua passagem pela Sanacre, passou a consertar fogões e panelas, onde tornou-se o empresário do Ponto das panelas. Mesmo assim, não desfez sua propriedade rural no rio caeté, onde reside até hoje o seu filho mais velho – o pastor Zé Carlos.

Seu Joca mesmo de família humilde e sem tradição política, ajudou a eleger o filho mais novo a vereador em 2004, se tornando também presidente da Câmara. Em 2008, ajudou a elegê-lo vice-prefeito e em 2012 assumiu interinamente a prefeitura entrando para a história da família Barbosa.

Atualmente possui 12 netos: Jailson, Thiago, James, Júnior, Lindsay, Felipe, Alisson, Sávio, Sabrina, Thays, João Carlos, Cassiano e o caçulinha João Neto. Três bisnetos: Alice, Luís Arthur e Valentina.

O patriarca da família Barbosa, hoje com 80 anos, reside na Avenida Guanabara, Bairro do Bosque, junto com sua esposa Meire Cassiano e o seu neto Jailson Barbosa.

