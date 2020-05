Morador oferece 500 reais de recompensa para quem souber paradeiro de moto furtada

Uma motocicleta XTZ, vermelha, sem placa, ano 2013, foi furtada há cerca de 30 dias da conhecida “estrada do Tião” que dá acesso à comunidade Boca do Caeté.

Precisando do veículo para usar em seu deslocamento para a zona rural, o proprietário está oferecendo uma recompensa de 500 reais para quem repassar informações verdadeiras que levem ao paradeiro do veiculo. “A identidade do informante será mantida em sigilo”, diz ele.

As informações deverão ser repassadas aos números: 99976 1697 ou 9 9606 1869. Por: Edinaldo Gomes

