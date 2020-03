Morador diz que onça vermelha abateu cachorro no Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Os moradores do Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, estão intrigados até o presente momento com uma ocorrência verificada recentemente. Uma onça vermelha teria abatido um cachorro nas proximidades da bica dágua, situada na ladeira do Ana Vieira. Esse é um local frequentado por dezenas de pessoas diariamente.

O vendedor de água identificado como “Neguin”, fez a verificação dos vestígios deixados no local. Segundo ele, trata-se de uma onça vermelha. “Chegamos a essa conclusão com base nos rastros deixados pela onça no local. Ela matou o cachorro e em seguida atravessou a Rua para uma região de mata que fica no Conjunto Canizo Brasil. A onça vermelha tem o rastro diferente da pintada”, comentou.

Muitos moradores ficaram com certo temor já que tanto na bica dágua do Ana Vieira quanto no Conjunto Canizo Brasil o fluxo de pessoas é grande e, de uma hora pra outra, é possível alguém se deparar com o animal.

Deixe seu comentário

comentários