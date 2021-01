Monitorado por tornozeleira é preso com arma de fogo em Sena

Assessoria da PM

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, nesta quarta-feira (20/01/2021), efetuou a prisão em flagrante de suspeito que estava em monitoramento eletrônico no Bairro Ana Vieira.

O fato transcorreu hoje pela manhã, quando militares do 8° BPM realizavam incursões no intuito de localizar o celular roubado no Bairro Jardim Primavera.

Ademais, no decorrer do patrulhamento o monitorado eletrônico fundou suspeita e, por esse fato, realizou-se uma busca pessoal sendo encontrado um revólver que estava municiado.

Por isso, foi dado voz de prisão, sendo o autor levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Deixe seu comentário

comentários