Minoru Kimpara declara apoio a Tiao Bocalom para o 2º turno

O professor Minoru Kinpara, candidato do PSDB à prefeitura derrotado nas eleições do 1º turno, declarou apoio ao progressista Tião Bocalom, que disputa no 2º turno contra Socorro Neri, do PSB, o cargo de prefeito de Rio Branco.

A declaração de apoio foi dada por meio do Facebook. Minoru afirmou que vai apoiar o candidato do PP por entender que a Capital “precisa experimentar uma outra atmosfera política”.

“Todos que apoiaram a minha candidatura para a prefeitura de Rio Branco queriam mudança, desejavam uma cidade com mais geração de emprego, com mais vagas nas creches e com saúde de qualidade. A mudança é cotidiana, com ideias e ações. E ela passa pelas nossas decisões. Nós, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), decidimos apoiar no segundo turno, a candidatura do Tião Bocalom. Acreditamos que a mudança é necessária. A cidade de Rio Branco precisa experimentar uma outra atmosfera política. Esperamos que Tião Bocalom possa devolver à nossa cidade o lugar de respeito e cuidado que ela merece”, escreveu.

Mais cedo em uma coletiva na sede do PSL, os membros da executiva estadual do PSDB, sem a presença de Kinpara, confirmam apoio a Bocalom.

