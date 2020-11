Minoru, Duarte e Jamyl se juntam a campanha de Bocalom no Centro de Rio Branco

Os candidatos à prefeitura de Rio Branco derrotados no primeiro turnos das eleições municipais deste ano já se juntaram à campanha do candidato Tão Bocalom (PP), que irá disputar a prefeitura da capital acreana no segundo turno com a adversária Socorro Neri (PSB).

Minoru Kinpara (PSDB), Roberto Duarte (MDB) e Jamyl Asfury (PSC) participaram na manhã desta quarta-feira, 18, da primeira agenda de campanha da equipe de Bocalom no centro de Rio Branco.

Os opositores no primeiro turno declararam apoio a Bocalom na próxima etapa que irá decidir o prefeito eleito da capital acreana. Jarbas Soster, do Avante, e Daniel Zen, do PT, não declararam apoio nem a Bocalom, nem a Socorro para o próximo turno.

Demais apoiadores dos candidatos também participaram do bandeiraço ocorrido nas proximidades do Terminal Urbano.

